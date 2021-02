Logan tinha número do chassi diferente do indicado no documento do carro; em outra abordagem, PRF constata que homem tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor Divulgação - PRF Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 23/02/2021 16:24

ITAGUAÍ – Duas abordagens na terça-feira (22) mostram que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaguaí segue na vigilância de uma das mais importantes rodovias do estado, a BR-101 (Rio-Santos). Um homem em atitude suspeita foi preso porque era procurado pela polícia; e um veículo com registro de roubo foi apreendido. Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a 50ª DP.

MANDADO DE PRISÃO

Era quase 14h quando um Honda Civic branco, para evitar a fiscalização, entrou em uma rua antes da barreira da PRF na Rio-Santos, no km 399. Os policiais perceberam a manobra suspeita e foram no encalço do veículo. A abordagem foi feita na rua Senhor do Bonfim, no bairro Califórnia. Nada foi encontrado de ilegal dentro do veículo, que também estava com a documentação em dia e sem restrições ou registros de roubo ou furto. Porém, contra o motorista, apuraram os policiais, havia um mandado de prisão expedido.

REGISTRO DE ROUBO

Na mesma terça-feira, à noite, por volta das 20h, a fiscalização da PRF, também no posto do km 399, teve sua atenção voltada para um Renault Logan. Ao realizar a abordagem, os policiais foram checar os elementos identificadores do carro e constataram que se tratava de veículo em que a numeração do chassi não condizia com o documento apresentado pelo motorista. Havia um registro de roubo com data de 26 de maio de 2019, feito na 52ª DP.