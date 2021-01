Yago Ribeiro Mota, de 27 anos Divulgação

Publicado 21/01/2021 21:40

Rio - Policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora e da 22ª DP (Penha) prenderam, nesta quinta-feira, um homem que estava foragido há seis anos por roubo, porte ilegal de armas e corrupção ativa. Yago Ribeiro Mota, de 27 anos, foi encontrado na praia do Leme, na Zona Sul do Rio, após informações do Disque Denúncia (2253-1177).



Segundo a Polícia Militar, Yago foi preso durante um churrasco com outras pessoas na praia. Ele estava foragido desde que recebeu indulto de natal. A ocorrência foi conduzida para a 22ª DP (Penha), onde foi cumprido o mandado de prisão.

