Igor Moreira Dantas, conhecido como 'Gordinho do Ouro' e José Ricardo dos Santos Pontes Júnior, vulgo 'Russão da Ilha', estão foragidos e são suspeitos pela morte do estudante.

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 09:59 | Atualizado 14/02/2021 11:59

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, neste domingo (14), um cartaz para ajudar a Polícia Civil a obter informações que possam levar à captura de José Ricardo dos Santos Pontes Junior, o 'Russão da Ilha', de 33 anos, e Igor Moreira Dantas, o 'Gordinho do Ouro', de 24. Eles são suspeitos pela morte do estudante universitário Marcos Winicius Tomé Coelho de Lima, de 20 anos.

Os dois são considerados foragidos da Justiça e tiveram a prisão decretada neste sábado, pela 4° Vara Criminal de Nova Iguaçu . Em 8 outubro de 2020, o estudante ia de um shopping em Botafogo até a Urca, na Zona Sul do Rio, quando foi seguido, atropelado e sequestrado pelos bandidos. Marcos foi executado e seu corpo encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no dia 13 daquele mês.

O motorista que conduziu o veículo utilizado para o crime, Denner Dias Barcia Alves, de 28 anos, conhecido como 'Denner da Copa', está preso. De acordo com o inquérito da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a ação foi cometida "mediante a recurso que impossibilitou qualquer defesa da vítima".

De acordo com o Ministério Público do Rio, o assassinato ocorreu por "motivo torpe, pelo fato de o estudante ter participado de negociação para compra de carga de drogas pertencente aos denunciados".

Contra 'Russão da Ilha' e Igor, foi expedido mandado de prisão por homicídio. Além dos já citados, Jaul Carvalho Carneiro de Mendonça e Denner Dias Barbia Alves também tiveram a prisão decretada pelo mesmo crime, mas já estão presos.

Relembre o caso: universitário desapareceu e foi encontrado morto

Marcos Winicius Tomé Coelho de Lima era estudante de Farmácia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), quando desapareceu após sair, em sua bicicleta, de um shopping, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, depois de um encontro familiar no estabelecimento. Ele desapareceu durante o percurso entre o centro comercial até o condomínio onde morava, na Urca.

Na noite do desaparecimento, o estudante se despediu mais cedo da família no shopping e disse que pretendia ir a uma festa com amigos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

O jovem foi encontrado morto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo estava no Instituto Médico Legal (IML) aguandando reconhecimento. As buscas ao estudante mobilizaram dezenas de familiares e amigos, nas ruas e redes sociais.

A morte do estudante causou forte comoção nas redes sociais, onde Marcos agregava centenas de seguidores. "Só Deus para consolar nossos corações. Mesmo sem chão, eu acredito e confio no Deus que eu sirvo e sei que ele vai me dá forçar para suportar essa dor que está destruindo meu coração. Agradeço a todos pelas orações e carinho nesse momento de dor", disse a mãe, Paula, em postagem nas redes sociais.

Com anonimato garantido, o Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).