Marcos Winicius foi morto em outubro de 2020 Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 20:44

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decretou, neste sábado (13), a prisão preventiva dos suspeitos pela morte do estudante universitário Marcos Winicius Tomé Coelho de Lima. O jovem desapareceu no dia 8 de outubro de 2020 e seu corpo foi encontrado no dia seguinte , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e recebida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, na última sexta-feira (12). Segundo o MPRJ, o crime ocorreu por "motivo torpe, pelo fato de o estudante ter participado de negociação para compra de carga de drogas pertencente aos denunciados".

Publicidade

Entre os suspeitos, estão José Ricardo dos Santos Pontes Junior, vulgo 'Russão da Ilha', e Denner Dias Barcia Alves, mais conhecido como 'Denner de Copa'. O MP afirma que 'Denner de Copa' atropelou a vítima, em local não informado, para sequestrar e levá-la até o local de sua execução.

Na denúncia, os promotores qualificam o crime cometido como homicídio, justificando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. Além disso, os suspeitos já contam com outras passagens pela polícia, entre elas, por tráfico de drogas e roubos.

Publicidade

Jaul Carvalho Carneiro de Mendonça e Igor Moreira Dantas, vulgo 'Igordinho' ou 'Gordinho', também tiveram a prisão preventiva decretada pelo TJRJ. Também foi denunciado Victor Hugo dos Santos Moraes.

Leia Mais Estudante encontrado morto em Nova Iguaçu é enterrado sob forte comoção

Publicidade

Universitário desapareceu e foi encontrado morto no dia seguinte

Marcos Winicius Tomé Coelho de Lima era estudante de Farmácia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), quando desapareceu após sair, em sua bicicleta, de um shopping, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois de um encontro familiar no estabelecimento. O desaparecimento do estudante teria ocorrido durante o percurso entre o centro comercial até o condomínio onde morava, na Urca.

Publicidade

O jovem foi encontrado morto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O corpo estava no Instituto Médico Legal (IML), aguardando reconhecimento. As buscas ao estudante mobilizaram dezenas de familiares e amigos, nas ruas e redes sociais.

De acordo com policiais militares, o corpo foi encaminhado ao IML após ser encontrado, na manhã do dia 9 de outubro, na Rua Senador Roberto Kennedy, no bairro Engenho Pequeno, às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu.

Publicidade

Na noite em que desapareceu, Marcos Winícius se despediu mais cedo da famíla no shopping e disse que pretendia ir a uma festa com amigos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. "Na despedida, ele me disse que, antes de seguir para a festa, iria deixar a bicicleta em casa e trocar de roupa. Dali, a nossa família seguiu para uma viagem. Ele não fez mais contato. Os amigos disseram que ele não chegou na festa", contou, emocionada, a comerciante Paula Tomé Coelho Moraes, de 38 anos, mãe do universitário, durante as buscas.

A morte do estudante causou forte comoção nas redes sociais, onde Marcos agregava centenas de seguidores. "Só Deus para consolar nossos corações. Mesmo sem chão, eu acredito e confio no Deus que eu sirvo e sei que ele vai me dá forças para suportar essa dor que está destruindo meu coração. Agradeço a todos pelas orações e carinho nesse momento de dor", diz a mãe, Paula, em postagem nas redes sociais aos amigos de Marcos Winicius.