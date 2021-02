Fachada Ministério Público do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 07:46

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em parceria com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), a Subsecretaria de Inteligência (SSI-PMERJ) e a Polícia Militar, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Mercans. A ação tem como objetivo cumprir dez mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão contra traficantes que atuam em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, Volta Redonda e Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



A denúncia é dividida em núcleos de atuação, com foco principal na venda de drogas em Angra, mas com atuação integrada em Belford Roxo e Volta Redonda. A investigação identificou que os 38 denunciados são ligados a uma facção criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro Perequê, em Angra. O MPRJ informou que através de monitoramento foi possível verificar que além da venda ilegal de drogas, o grupo criminoso também realiza transporte de armas, homicídios e extorsões, além de envolver menores de idade nas práticas ilegais.



Publicidade

Luiz Gustavo da Silva Rosa, vulgo Bicheiro, e Wildiner Romero Barbosa, vulgo Barriga foram apontados como os líderes do tráfico. Os dois comandam sete gerentes do tráfico, que têm como principal função a recepção e o repasse de drogas, armas, munições, entre outros. A denúncia ainda aponta que os gerentes contam com a ajuda dos outros denunciados para funções como: recebimento e a ocultação das drogas e demais materiais ilícitos, distribuição do material junto com os outros integrantes, recebimento de valores com a venda de drogas, entre outras tarefas.



O MPRJ ofereceu denúncia, contra os integrantes identificados, pelo crime de associação para prática de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo como forma de intimidação coletiva e por envolver ou atingir criança e adolescente.



Foram expedidos, ainda, pela Auditoria de Justiça Militar, mandados de busca e apreensão contra policiais militares investigados por agirem de forma conivente com a referida associação. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis.