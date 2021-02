Por O Dia

Publicado 09/02/2021

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou, nesta terça-feira (09), a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra dois policiais militares suspeitos de executar dois jovens em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os PMs Julio Cesar Ferreira dos Santos e Jorge Luiz Custodio da Costa responderão pelos homicídios qualificados de Jhordan Luiz de Oliveira Natividade, de 17 anos, e Edson de Souza Arquinez Júnior, 20. O crime aconteceu no dia 12 de dezembro do ano passado.