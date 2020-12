Por O Dia

Publicado 25/12/2020 10:50 | Atualizado 25/12/2020 10:50

Rio - O GPS da viatura da Polícia Militar que foi utilizada na abordagem e morte de dois jovens negros em uma moto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , aponta contradição dos policiais envolvidos na operação. As informações foram obtidas com exclusividade pelo RJ2 desta quarta-feira (23). Em depoimento, os PMs Júlio César Ferreira dos Santos e Jorge Luiz Custódio da Costa, alegaram que após pararem as vítimas, as colocaram dentro da viatura e as soltaram 40 minutos.