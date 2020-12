Ação dos PMs foi registrada em vídeo Reprodução de vídeo

Publicado 13/12/2020 19:35

Rio - Dois policiais militares foram presos suspeitos da morte de dois jovens no bairro do Babi, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na madrugada de sábado (12). De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, houve uma abordagem “não condizente com os padrões da instituição”. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que as vítimas, que estavam em uma moto, caem no chão e são abordadas pelos agentes.

De acordo com a PM, “assim que o comando da corporação tomou conhecimento dos fatos, todas as medidas pertinentes foram adotadas de imediato”. Os policiais envolvidos foram identificados pela corporação e tiveram suas armas recolhidas e apresentadas à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Após serem ouvidos pela 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), os agentes foram presos e conduzidos à Unidade Prisional da PMERJ.

Confira o momento em que os policiais abordam os dois jovens:

Em ação no local, a perícia encontrou substância que parecia ser sangue, assim como nos tapetes da viatura utilizada na ação.