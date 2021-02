82ª DP de Maricá Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 08:21 | Atualizado 11/02/2021 12:14

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizam, na manhã desta quinta-feira, uma operação em Maricá, na Região dos Lagos. A ação tem como objetivo cumprir 20 mandados de prisão temporária e 49 de busca e apreensão contra três quadrilhas de narcomilícias na regiões. Policiais fazem buscas nas comunidades Risca Faca, Favela da Linha e no Minha Casa Minha Vida de Inoã. A operação terminou por volta das 11h com oito pessoas presas e um menor apreendido.

Segundo o MPRJ, a investigação aponta que a narcomilícia é responsável por tráfico de drogas, furto de energia elétrica, sinal de TV, comércio de gás em botijão e por impedir as empresas concessionárias de serviço público de acessarem as regiões. O grupo também realizava diversos roubos na cidade, especialmente na Rodovia RJ-106, que corta a cidade.



Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal de Maricá, atendendo à representação da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá) e ao requerimento do GAECO/MPRJ.

Narcomilícia na Vila Aliança

A organização criminosa tem aterrorizado moradores com o fechamento de ruas com barricadas, exploração de serviços básicos e até mesmo com a prática de crimes ambientais.

Na Vila Aliança, agentes localizaram um cemitério clandestino em uma área desmatada. De acordo com a polícia, a região seria explorada futuramente pela narcomilícia que atua na região com construções irregulares.

Já comunidade do Rebú e na Coréia, um criminoso foi morto durante confronto. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu. Com ele os agentes apreenderam uma pistola e uma granada. Posteriormente, três criminosos armaram uma emboscada e atacaram os agentes. Eles invadiram uma casa e fizeram os moradores reféns.

Na entrada dos policiais na residência, houve confronto e três suspeitos foram baleados e também não resistiram. A família foi libertada e a perícia foi realizada no local. Com o grupo foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e uma mochila com drogas.

