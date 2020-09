Polícia procura por irmãos que comandam o tráfico de drogas da Zona Sul

Rio - A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz para ajudar a 14ª DP (Leblon) com informações que possam ajudar na localização e prisão de Allan Augusto de Oliveira, de 33 anos e Edmar Manoel de Oliveira Junior, o Edmarzinho ou Dimazinho, de 31. De acordo com agentes, os irmãos “Oliveira” são os principais acusados de controlar o tráfico de drogas na Cruzada São Sebastião, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Ainda segundo investigações, eles são filhos de Simone Miguel Augusto, de 50 anos, que foi presa em 2019 por tráfico de drogas e de Edmar Manoel de Oliveira, de 53 anos, preso há 11 anos por homicídios, roubos qualificados e tráfico de drogas.

A família é conhecida como “Bonde do Panda” ou “Tropa do Urso”. De acordo com o delegado Antenor Lopes, titular da distrital, o grupo lidera a organização criminosa que age na Cruzada São Sebastião há cerca de 30 anos. Atualmente, o local funciona como boca de fumo, recebendo drogas da Rocinha e vendendo para usuários de bairros nobres da cidade.

Policiais disseram ainda que recentemente, Allan e Edmar foram acusados de matar um homem que estava vendendo drogas na região de forma clandestina, e, por isso, o teriam executado.

Segundo o processo, a vítima teria se dirigido ao "Morro dos Prazeres", em Santa Tereza a mando dos acusados. Ao chegar ao local indicado pelos traficantes, ele foi conduzido para dentro de uma casa e trinta minutos depois os denunciados dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu na hora.

Por fim, que os irmãos queimaram o corpo do homem no chamado "micro-ondas", localizado em uma mata que fica no alto do morro. Contra a dupla, foi expedido o mandado de prisão pelos crimes de homicídio simples, homicídio qualificado, tráfico de drogas, e crime tentado.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização da dupla, favor denunciar pelos seguintes números: (21) 98849-6099; 2253-1177 ou pelas redes sociais do Disque-Denúncia.