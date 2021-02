Por O Dia

Publicado 18/02/2021 16:32

Rio - Cauã Reymond gravou cenas de 'Um Lugar Ao Sol', próxima novela das 21h, da Globo, na praia do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira. O ator, que vai dar vida aos gêmeos Renato e Christian, apareceu usando peruca e entrando no mar de roupa.

Na trama, ele contracena com sua ex, Alinne Moraes, que interpretará a vilã Bárbara. O elenco da novela ainda conta com Andréia Horta, Juan Paiva, Gabriel Leone, Marieta Severo, Danton Mello, Fernanda de Freitas e Reginaldo Faria, entre outros.