Publicado 01/02/2021

Fique em casa, que eu vou pra Fernando de Noronha. Esse é o lema dos militantes de Taubaté. A ilha realmente tem uma magia incrível, mas alguns famosos acham que ela é capaz de esconder a hipocrisia. A internet ficou em polvorosa há poucos dias, quando Caio Castro passou uma curta temporada na região e, como se não houvesse pandemia, fez uma festa de aniversário em um barco com dezenas de pessoas e Grazi Massafera junto. O ator foi muito criticado em sua redes sociais.

Bruno Gagliasso está há dez meses mandando todos ficarem em casa, inclusive fez questão de lembrar no Twitter que quarentena não é férias, mas ele esqueceu de seguir suas próprias regras e esteve recentemente curtindo Noronha com os filhos, local onde tem uma pousada que está funcionando normalmente. Ora bolas, se quarentena não são férias, por que ele não fecha a própria pousada, já que as pessoas vão para lá curtir férias?Uma outra questão relevante em Bruno é que ele também não segue a regra da máscara, muito menos do isolamento social. Dias desses teve que ser chamado atenção por um garçom de uma pizzaria de Noronha por estar circulando sem a máscara. Mas nem o básico, Bruno?Fernanda Paes Leme é outra que está vivendo há alguns dias com um grupo de amigos como se não houvesse pandemia. Cliques são postados diariamente nas redes sociais e ela nem faz questão de esconder os momentos de lazer.Bruna Marquezine então nem se fala. Uma das atrizes mais militantes do 'fique em casa', ela também tem esquecido de ficar. A não ser que tenha comprado uma casa em Noronha, não é? Ela circula pelas praias, restaurantes e bares, como se tivesse tudo normal. Isso tudo em um período em que acaba de morrer o primeiro morador da ilha por causa do novo coronavírus.Tudo bem que para entrar na ilha tem que ter teste provando que você não está infectado ou que já teve a doença. Mas a verdade é que se isso funcionasse mesmo não teria casos da doença na ilha, não é mesmo Bom, fique em casa você que os militantes de Taubaté curtem Noronha por vocês.