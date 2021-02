Mais locais e datas foram acrescentados ao plano de vacinação contra o Coronavírus em Itaguaí Rovena Rosa/Agência Brasil

Por Jupy Junior

Publicado 26/02/2021 20:42

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí divulgou, via página na rede social Facebook, datas no começo do mês de março e postos nos quais vai realizar vacinação de idosos, a partir de 85 anos, contra o Coronavírus.

A vacinação recomeçou na quinta-feira (25), e acontece nas Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde da Família, sempre das 10h às 16h. São 50 doses da vacina CoronaVac em cada dia e unidade.

A nova agenda inclui mais bairros e locais:

01/03 – UBS Vista Alegre, ESF Mazomba e ESF Coroa Grande

02/03 – ESF Chaperó, ESF Saco da Prata, UBS Brisamar

03/03 – ESF Teixeira, ESF Santa Cândida, ESF Odenit Maia, UBS Engenho

04/03 – UBS Vila Margarida, UBS Chaperó

05/03 – Clínica da Família em Ibirapitanga

É preciso estar atento às contraindicações abaixo:

- Quadro de doença aguda ou febre;

- Alergia à vacina;

- Ter tomado outra vacina há menos de 30 dias;

- Diagnóstico positivo para Covid-19 há menos de 28 dias.

É necessário levar: CPF ou cartão do SUS e identidade.