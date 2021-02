Secretaria Municipal de Educação decide adiar o retorno das aulas presenciais e manter o ensino remoto Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 24/02/2021 21:38 | Atualizado 25/02/2021 00:41

ITAGUAÍ – Nove dias depois que a representação municipal do Sindicato dos Profissionais da Educação (Sepe) anunciou a greve partir do dia 22 contra a volta às aulas presenciais, a Prefeitura de Itaguaí usou uma postagem na sua página da rede social Facebook para anunciar que, nos primeiros dois meses do ano letivo, as atividades as atividades na rede pública municipal de educação continuam na modalidade online.

O reinício das aulas foi marcado para o dia 1º de março, conforme vídeo publicado em 28 de janeiro em que o prefeito Rubem Vieira (Podemos) e a secretária de Educação Nilce Ramos confirmaram o fim do ano letivo de 2020 e anunciaram o início do próximo. Porém, no vídeo, Vieira afirma que o retorno se daria com uma novidade: um esquema híbrido de ensino (presencial e online, sob autorização dos pais e responsáveis pelos alunos), embora a publicação ainda tenha deixado algumas dúvidas sobre como isto funcionaria na prática.

Publicidade

REUNIÃO COM O MPRJ

Uma reunião virtual ocorreu nesta terça-feira (23) às 16h entre a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Núcleo Nova Iguaçu. Foram convidados Fernanda Abreu Ottoni do Amaral (Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Itaguaí), os secretários municipais de Saúde (Carlos Eduardo Zóia) e Educação (Nilce Ramos), membros do Conselho Municipal de Educação, representantes do Sepe-Itaguaí e da União de Pais e Alunos de Itaguaí.

A reportagem solicitou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro uma cópia da ata do encontro, mas até o momento não a recebeu.

Publicidade

OBEDIÊNCIA AO DECRETO

Horas depois da reunião, às 18h39, a prefeitura publicou o post no Facebook com o seguinte texto: “Considerando as análises das variantes do novo coronavírus e reuniões com órgãos competentes, a Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e tendo em vista o decreto número 4557/2021, comunica que o início do ano letivo 2021 permanecerá remoto durante o primeiro bimestre, garantindo as atividades impressas para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino”.

O DIA solicitou entrevista com a secretária Nilce Ramos, mas, até o momento, não recebeu resposta.