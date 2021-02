Greve dos funcionários do Detran Reprodução Facebook

22/02/2021

Rio - Cerca de três mil servidores concursados do Detran-RJ estão em greve desde o dia 13 por melhores condições de trabalho. Nesta segunda (22), eles farão uma assembleia para decidir se a paralisação será mantida ou não.



Um ofício do Sindicato dos Servidores do Detran-RJ (Sindetran) aponta que os funcionários estão há seis anos sem reajuste, tampouco reposição salarial da inflação. Os funcionários exigem da instituição um novo plano de cargos e salários e maior valorização da categoria.



De acordo com o ofício, em 2020 o Detran/RJ arrecadou um valor superior a R$ 1,3 bilhão e repassou R$ 270 milhões a diversos órgãos do estado sem realizar a devida prestação de contas.



Os servidores também apontam problemas na estrutura dos postos, com falta de investimentos e constantes trocas de diretoria.

Confira os serviços que estão funcionando

Parte dos serviços prestados nos postos continua funcionando, pois os funcionários comissionados e terceirizados seguem trabalhando e atendendo a população. Os serviços de identificação civil estão funcionando normalmente nos 34 postos, emitindo tanto 1° via como a 2°via de identidade.



O agendamento de carteira de habilitação tem sido feito em todos os postos, mas as provas teóricas ocorrem apenas nas unidades de Jacarepaguá, Macaé e no Poupa Tempo, em Duque de Caxias. A prova prática está suspensa.



O registro de veículos continua em todas as unidades da instituição. A transferência de automóveis foi expandida, e serão abertas nesta segunda (22) 2.250 vagas por dia. O objetivo é que esse número aumente para quatro mil vagas diárias na próxima semana.



A Diretoria de Registro de Veículos também mantém todos os postos abertos, mas com redução no atendimento de serviços que dependem de vistorias, como transferência de propriedade, transferências de município e de jurisdição.



Procurada pelo DIA nesta manhã, o Detran/RJ não se manifestou até o momento de finalização desta reportagem. O espaço está aberto para declaração.



O Sindetran também não respondeu aos e-mails e telefonemas até a finalização desta reportagem.