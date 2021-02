Ginástica de graça em Piranema para quem precisa entrar em forma e fugir do sedentarismo Site Fique INforma

Por Jupy Junior

Publicado 25/02/2021 21:40 | Atualizado 25/02/2021 21:41

ITAGUAÍ – Estão abertas as inscrições até o dia 5 de março para quem quiser participar da atividade “ginástica funcional / localizada” do Projeto Qualidade de Vida, que começa no dia 11 de março na sede do Piranema Futebol Clube. A Prefeitura de Itaguaí informou que ainda não há uma definição sobre os horários e dias da semana em que a atividade vai ocorrer, “porque está sendo realizado um estudo de maior disponibilidade das pessoas residentes no local”, diz a nota.

A idade mínima para participar é 12 anos. Não há contraindicações, exceto se o atestado de saúde do aluno recomendar alguma limitação.

As inscrições devem ser feitas na sede do Piranema Futebol Clube às segundas, quartas e sextas, entre 8h e 9h, basta levar apenas um documento de identificação com foto.