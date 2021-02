Vacinação de idosos acima de 85 anos continua em Itaguaí em diversas unidades de saúde Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por Jupy Junior

Publicado 25/02/2021 00:39

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí divulgou, via página na rede social Facebook, datas e postos nos quais vai realizar vacinação de idosos, a partir de 85 anos, contra o coronavírus. Será a partir da quinta-feira (25). A vacinação acontece nas Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde da Família, sempre das 10h às 16h, e serão disponibilizadas 50 doses da vacina CoronaVac em cada dia e unidade.

Desta vez, as datas e as unidades que vão atender para imunizar os idosos são as seguintes:

Publicidade

25/02 – ESF Centro, UBS Califórnia, UBS Mangueira

26/02 – ESF Piranema, ESF Ilha da Madeira

02/03 – ESF Chaperó, ESF Saco da Prata

03/03 – ESF Teixeira, ESF Santa Cândida

É preciso estar atento às contraindicações abaixo:

Publicidade

- Quadro de doença aguda ou febre;

- Alergia à vacina;

- Ter tomado outra vacina há menos de 30 dias;

- Diagnóstico positivo para Covid-19 há menos de 28 dias.

É necessário levar: CPF ou cartão do SUS e identidade.

Publicidade

É recomendado levar o cartão de vacinação.

MAIS DOSES

A informou, por nota, que recebeu na terça-feira (23) 120 doses para a aplicação da primeira dose (D1) e 1050 doses para a aplicação da segunda dose (D2) da CoronaVac.

Publicidade

Segundo a mesma nota, a previsão é de que nesta quinta-feira (25) a prefeitura receba 1100 doses da vacina AstraZeneca.