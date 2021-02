Foto do Secretário de Saúde do Munícipio, Daniel Soranz. Estefan Radovicz

Por Bernardo Costa

Publicado 25/02/2021 12:59 | Atualizado 25/02/2021 13:09

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que aguarda a confirmação do envio de novas doses da vacina contra a covid-19 para anunciar o calendário de vacinação do mês de março. A campanha de imunização está sendo retomada nesta quinta-feira, na cidade do Rio, com o público de 82 anos. Nesta sexta, serão vacinadas pessoas com 81 anos e, no sábado, idosos com 80 anos e todos aqueles que não puderam se vacinar nos dois dias anteriores. A estimativa é que até sábado sejam imunizadas até 100 mil pessoas.





fotogaleria

Publicidade



"Estamos aguardando as próximas doses da vacina para que possamos anunciar o calendário de março. Ainda não temos estimativa e esperamos a comunicação oficial do Ministério da Saúde para decidirmos os próximos passos", disse o secretário Daniel Soranz, enquanto acompanhava a vacinação no Museu da República, no Palácio do Catete, na manhã desta quinta-feira.





Esta semana e até sábado estão sendo aplicadas doses de CoronaVac (21 mil ao todo, com metade sendo reservada para a segunda dose) e 84 mil doses do imunizante Oxford/AstraZeneca, que serão aplicadas em dose única.





"Decidimos fazer a reserva da segunda dose da CoronaVac. Se tivermos a confirmação de mais doses até esta sexta-feira, vamos avaliar se utilizaremos a reserva para aplicar em primeira dose em mais pessoas", afirmou Soranz.





Segundo o secretário, a campanha de vacinação pode ser interrompida novamente caso novas doses da vacina não cheguem à cidade do Rio na próxima semana.





"Desde início nós avisamos que a campanha pode ser interrompida se não tivermos vacina suficiente. Nossa estratégia é: recebe vacina, aplica nas pessoas, e interrompe até a chegada de novas doses. Essa uma opção da prefeitura para vacinar as pessoas o mais precocemente possível", explicou Daniel Soranz.





IDOSOS SÃO VACINADOS NO PALÁCIO DO CATETE





Assim como o DIA constatou no posto Heitor Beltrão, na Tijuca, o movimento de idosos para a vacinação no Palácio do Catete se concentrou nas primeiras horas da manhã. Os postos ficam abertos até às 17h, mas, na parte da tarde, a procura diminui consideravelmente.





Um dos vacinados no Catete, o aposentado da Eletrobrás Ernesto Sotero, de 82 anos, está ansiso para ser imunizado integralmente e poder visitar uma das netas, que nasceu há três meses.





"Até agora só a vi por chamada de vídeo no WhatsApp. E vai ser assim ainda por um bom tempo, pois não quero arriscar. Mesmo tomando a primeira dose, ainda vou permanecer em casa, tomando todos os cuidados possíveis", disse Erneto Sotero.





Também imunizado com a primeira dose nesta manhã, o advogado aposentado Gilberto Santa Tereza, de 82 anos, aproveitou para chamar atenção das pessoas que não estão respeitando as medidas de isolamento social.





"Espero que as pessoas se conscientizem, evitem aglomerações e usem máscara, pois isso não está acontecendo a contento até agora. É preciso que todos entendam também que a vacina é o único caminho para sairmos dessa crise neste momento e podermos retornar à vida normal", contou Gilberto, que disse estar aproveitando o tempo em casa para ler e mexer no computador.