Por Bernardo Costa

Publicado 25/02/2021 09:32 | Atualizado 25/02/2021 09:33

Rio - A vacinação começou movimentada, na manhã desta quinta-feira, no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca. Às 7h, havia dezenas de idosos na fila para a vacinação, que foi retomada nesta manhã. O movimento fez as equipes de saúde começarem os trabalhos mais cedo e, por volta de 7h20, já havia idosos sendo vacinados. O posto abriria oficialmente às 8h.

fotogaleria

Um dos primeiros a serem vacinados foi o casal José e Marly Ângelo, os dois de 82 anos, moradores da Tijuca."Temos 61 anos de casado e ficamos juntos esse tempo todo dentro de casa. Só saímos para passear no Jardim Botânico e na Floresta da Tijuca. Estávamos ansiosos por esta vacina, até porque nossa vacinação seria no dia 17, mas, como as doses acabaram, estamos sendo imunizados somente hoje. Foi um alívio. Agora esperamos que haja vacina suficiente para a nossa segunda dose", disse Marly, ao deixar o posto de saúde.Durante a vacinação, as profissionais de saúde faziam questão de mostrar aos idosos e acompanhantes o momento em que o líquido era aspirado. Depois da aplicação, apresentavam a seringa vazia.Às 8h30 o movimento já era bem menor no posto Heitor Beltrão: praticamente não havia mais filas. Foram montados dois pontos para vacinação em duas entradas do posto, para agilizar o atendimento.No momento de maior movimentação, um funcionário direcionava parte dos idosos, principalmente os que chegavam de carro, para o posto de vacinação montado no Tijuca Tênis Clube, que começou a funcionar nesta quinta-feira."Estou pedindo para as pessoas irem para lá, os que estão em condição, para evitarmos ao máximo que haja aglomeração aqui no posto. Lá no Tijuca Tênis Clube está bem vazio", comentou o funcionário.