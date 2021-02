PM encontrou grande quantidade de drogas com um dos suspeitos no bairro Ibirapitanga Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 18:37

ITAGUAÍ - Em patrulha na sexta-feira (19), por volta das 21h, policiais da 5ª Companhia (24º Batalhão de Policia Militar) notaram um homem em atitude suspeita na rua Guia Lopes, no bairro Ibirapitanga. Ao abordá-lo, fizeram revista e com dele apreenderam uma pistola PT58HC, Taurus, cal 380, numeração suprimida. Ao ser interrogado, informou que atuava na contenção do tráfico e que havia outro suspeito com drogas na rua Guararapes, perto dali.

Os agentes então partiram para o local indicado e lá abordaram outro suspeito. Interrogado também, confessou que estava traficando drogas no local. Os policiais apreenderam com este suspeito maconha, skank e cocaína, além de um rádio transmissor, que estava escondido em um matagal próximo.

O caso foi registrado na 52ª DP.