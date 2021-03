Arilson Santiago Pinto, 21, anos, foi morto em São Gonçalo Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 20:41 | Atualizado 01/03/2021 07:40

Rio - Moradores fizeram um protesto na comunidade Palha Seca, no bairro de Tribobó, em São Gonçalo, na tarde deste domingo, na RJ-106. Segundo manifestantes, o ato foi por conta da morte de um jovem de 21 anos, durante a madrugada.

O grupo queimou pneus e galões na via, interditando uma faixa da rodovia. O trânsito ficou complicado no local, nos dois sentidos. Familiares e os amigos pediam justiça pela morte de Arilson Santiago, baleado enquanto estava no interior de um carro indo para o posto de gasolina onde trabalha, por volta das 5h.

O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo parentes, ele tinha pego carona e estava acompanhado do gerente e de um amigo do trabalho.

Policiais do 7º BPM, de São Gonçalo, foram acionados para o local onde aconteceu a manifestação e o trânsito foi liberado por volta de 17h30. A Polícia Civil investiga o caso.

Homenagens nas redes sociais

Abalados com a morte do jovem, amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais. "Hoje seria um dia normal para ele, ele levantou e seguiu sua rotina para ir trabalhar. Há poucos metros de distância da sua casa, indo a caminho do trabalho, o destino mudou a vida do nosso amigo", escreveu um amigo da vítima.

"Mais uma vítima de "bala perdida". Que tristeza", postou outro internauta.

"A gente estava tão feliz, meu amor! Como dói sabe que você não vai mais estar aqui pra cuidar da gente. Nossa casinha quase pronta, você muito ansioso pro chá da nossa pequena...", escreveu a esposa do rapaz.

