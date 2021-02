A capital do país também registrou protestos contra o executivo federal Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 21/02/2021 16:08 | Atualizado 21/02/2021 16:12

Rio - Protestos realizados contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ditam o tom deste domingo (21). Os atos dividem-se entre carreatas e passeatas em diversos estados do país.



Brasília

A capital do país registrou protestos contra o chefe do Executivo. Com bandeiras do Brasil, de movimentos sociais e partidos políticos, a população realizou uma carreata pedindo mais vacinas e a saída do atual Presidente da República. O senador Rogério Carvalho (PT-SE) divulgou as imagens em um vídeo nas suas redes.







Região Nordeste



Na Bahia, a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) esteve presente no ato realizado em frente ao Elevador Lacerda. Cruzes foram colocadas no chão em memória das vítimas do covid-19.





A Bahia é resistência

Ato contra Bolsonaro espalha cruzes em memória das vítimas da Covid-19, no Elevador Lacerda, em Salvador!

Fotos: Fernando Udo#forabolsonaro #vacinaparatodos pic.twitter.com/4pbNY5foFt — Alice Portugal (@Alice_Portugal) February 21, 2021

O município de Feira de Santana, também na Bahia, registrou protestos contra Bolsonaro em suas ruas. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto (MST) divulgou nas suas redes sociais os carros, bicicletas e faixas que foram utilizadas para manifestar o desacordo popular com a política federal.



Carreata #ForaBolsonaro em Feira de Santana (BA)



‼️ A carreta Fora Bolsonaro foi realizada na manhã deste domingo (21) na cidade reunindo movimentos populares, organizações sindicais e partidos políticos.



Fotos: @levantepopular #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/kwM0Dq7LVe — MST Oficial (@MST_Oficial) February 21, 2021

No Rio Grande do Norte, a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) participou da carreata adicionando, entre as pautas existentes, a saída do presidente e a volta do auxilio emergencial.





Em defesa da vida pedimos fora Bolsonaro! Estivemos hoje na carreata fora Bolsonaro em Natal. As atividades ocorrem em todo o Brasil, as ruas pedem o impeachment, a vacina e o retorno do auxílio emergencial. É pela vida! #impeachmentdeBolsonarourgente #ForaBolsonaro #Equipe pic.twitter.com/GN4r4CsZ8p — Natália Bonavides (@natbonavides) February 21, 2021

Região Centro-Oeste



Em Campo Grande, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) promoveu uma carreata reivindicando mais vacinas e o impeachment de Bolsonaro.





Região Sudeste



Na região sudeste do país, os protestos aconteceram em Belo Horizonte. Lindberg Farias (PT), ex-deputado federal e vereador do Rio de Janeiro, repercutiu a carreata mineira em seu perfil no Twitter.