Búzios é tomado por protestos de moradores e empresários contra o Lockdown

Por Juarez Volotão

Publicado 18/12/2020 14:06 | Atualizado 18/12/2020 14:06

Búzios - Após uma quinta (17) e sexta-feira (18) tomada por protestos e manifestações de empresários e moradores no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro a justiça suspendeu, na tarde desta sexta, o lockdown.

O presidente do Tribunal de Justiça (TJ), o desembargador Claudio de Mello Tavares suspendeu a liminar que determinava o fechamento de tudo em Búzios e o retorno do município a bandeira vermelha, regredindo nas flexibilizações realizadas até o momento.

'Configurados o manifesto interesse público e a grave lesão a ordem e à economias públicas que a decisão judicial impugnada está a causar, há de ser deferido o pedido de suspensão com fundamento no artigo 4 da Lei número 8.437/92. Ante o exposto, defiro o pedido com fundamento no artigo 4 da Lei número 8.437/92, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, proferida em sede de execução do Termo de Ajustamento de conduta, a qual deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na execução', afirma a decisão da Justiça de processo número 0089626.30.2020.8.19.0000.