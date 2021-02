Búzios convoca dois médicos psiquiatras para retomar o atendimento na Rede de Atenção Psicossocial Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 07:33

Búzios - Dois médicos psiquiatras aprovados no último concurso foram convocados pela Secretaria de Saúde do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro para regularizar os atendimentos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município.



Segundo o Secretário de Saúde Dr. Marcelo Amaral, durante esses primeiros meses da nova gestão, pode observar a fragilidade dos serviços que não se relacionam e não integram as ações que visam à continuidade do cuidado de acordo com as necessidades dos pacientes.



Diante desse quadro, várias medidas foram adotadas pelo secretário, entre elas a convocação de dois médicos psiquiatras, para completar o quadro clínico do CAPS, além dos clínicos já existentes, que estavam afastados por serem do grupo de risco, e já foram devidamente imunizados podendo retornar ao trabalho no mês de Março de 2021.



Outras medidas adotadas pelo secretário Dr. Marcelo Amaral, é a revisão e ampliação dos medicamentos destinados a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), garantindo sua distribuição, além de capacitação das equipes Estratégia Saúde da Família (ESFs) para acolher os pacientes do Programa na Atenção Básica.



“ A reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial do município permitirá a ampliação do acesso e a qualificação do cuidado, considerando a pessoa com transtorno mental como cidadão detentor de direitos básicos para a manutenção de uma vida digna, que se distancie cada vez mais de tratamento que promovam a coerção, a segregação e a privação de liberdade”, disse Dr. Marcelo.