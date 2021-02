Prefeito de Búzios se reúne com Secretário Estadual de trabalho e renda visando a geração de empregos no balneário Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 27/02/2021 07:32

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos, Alexandre Martins, recebeu na manhã desta sexta-feira (26) o Secretário de Trabalho e renda do estado do Rio de Janeiro, Capitão Paulo Teixeira.

A reunião entre o Prefeito e o Secretário estadual visa fomentar parcerias em cursos de qualificação e capacitação profissional, oficinas, encaminhamentos para empregos e palestras para quem está fora do mercado de trabalho e ainda estratégias para reinserir os desempregados ao mercado atual. O encontro aconteceu no gabinete da Subprefeitura, sede da Ordem Pública, localizado no bairro da Rasa.



'Receber o Secretário aqui é sinônimo de avanço para a pasta. Nossa gestão está focada em garantir serviços e ações para capacitar, cada vez mais, a população, tudo isso com políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda no município', declarou Alexandre Martins, Prefeito de Búzios.