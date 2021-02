Circo que percorre o Brasil faz sua estreia em Búzios com diversas atrações e espetáculos Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 27/02/2021 13:40

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro está recebendo, pela primeira vez, para uma temporada especial, o 'Big Brothers Cirkus', em frente a Prefeitura Municipal. O circo traz espetáculos variados e atrações como palhaços, trapezistas, acrobatas, números de mágica, globo da morte e muitas outras que prometem alegrar e contagiar as famílias buzianas e os visitantes e turistas que passeiam pelo balneário.

O circo está com espetáculos presenciais durante a semana inteira, com capacidade reduzida e seguindo todas as normas e medidas de prevenção ao coronavírus, cumprindo o decreto municipal.

Publicidade

Circo que percorre o Brasil faz sua estreia em Búzios com diversas atrações e espetáculos Divulgação

A companhia circense que percorre todo o Brasil e que faz sua estreia em Búzios traz ainda atrações como tecido aéreo, apresentação com bambolês e acrobacias aéreas e ficará na cidade até o dia 7 de março:'Pra nós é uma honra estar apresentando o nosso espetáculo, trazendo arte e um pouco da cultura do circo, para neste momento tão triste, difícil e complicado como esse que estamos enfrentando com a pandemia do coronavírus, poder proporcionar um pouco de alegria e diversão as famílias, as crianças e a todos que precisavam dessa distração , nesta cidade que é um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil e no mundo. Búzios é linda e somos gratos pela receptividade da população', afirmam os organizadores do Big Brothers Cirkus.

Publicidade