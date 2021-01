Presidente Jair Bolsonaro AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/01/2021 13:17 | Atualizado 22/01/2021 13:18

São Paulo - O movimento de renovação política 'Acredito' organiza para este sábado, 23, carreatas pelo impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. De acordo com comunicado do movimento, 18 capitais irão participar do ato.



Segundo o movimento, a mobilização começou nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, mas ganhou "tração de forma espontânea pela internet" e agora já conta com participação das capitais de Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Belém, Goiânia, Florianópolis, João Pessoa, Palmas, Campo Grande, Rio Branco, Maceió e Teresina.



Em São Paulo, os partidos que já confirmaram participação nas carreatas são a Rede, PDT, PT, PV, PSOL, PCdoB, PSB, Cidadania e PCB. PSDB e UP também foram convidados a participar do evento, mas até o momento não deram resposta.



O comunicado também confirma a adesão de movimentos sociais como o Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), a Central Única de Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União Estadual dos Estudantes de São Paulo (UEE-SP), a União da Juventude Socialista (UJS), o RUA e grupos estudantis como o DCE Livre da USP, o Centro Acadêmico XI de Agosto e o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz.



Parlamentares já começaram a usar suas redes para convidar a participação da população no movimento. O líder da minoria do PT na Câmara e vice-presidente nacional do partido, José Guimarães (CE), convidou seu seguidores no Twitter a participarem do movimento "para defender a vacina para todas e todos, o auxílio emergencial e lutar pelo impeachment de Bolsonaro" disse. "Vamos à luta. organizando a carreata na sua cidade!", concluiu.



Também se uniu ao coro o ex-governador do Ceará e candidato à Presidência em 2018, Ciro Gomes (PDT): "Carreatas contra Bolsonaro foram marcadas por todo o Brasil neste sábado, com pautas em defesa da vacina, do auxílio e do impeachment. Diversas cidades já têm local e horário de saída". Ciro aproveitou para compartilhar link com o itinerário do movimento em cada capital.



Outros grupos de manifestantes de Brasília também organizam carreta pró-impeachment de Bolsonaro para este sábado. A concentração se dará no estacionamento da Torre de TV, no centro da capital federal, a partir das 9 horas.