Por Agência Brasil

Publicado 28/02/2021 22:01 | Atualizado 28/02/2021 22:02

Brasília - De acordo com o balanço divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde, foram registradas 34.027 novos casos e 721 mortes por covid-19 nas últimas 24h. Segundo a pasta, o total de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia chegou a 10.551.25 e o de mortes subiu para 254.942.



O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde e, nos finais de semana, costuma ser menor do que durante a semana.



Há, ao todo, 885.284 pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde e 9.411.033 pacientes já se recuperaram.

Estados



Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (59.493), Rio de Janeiro (33.080) , Minas Gerais (18.565) e Rio Grande do Sul (12.392). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (998), Roraima (1.100), Amapá (1.140) e Tocantins (1.526).