Publicado 12/01/2021 16:08

Rio - A má fase do Flamengo no Campeonato Brasileiro mexeu com os ânimos da torcida. Após duas derrotas seguidas, no Maracanã, diante do Fluminense e Ceará, um grupo de torcedores foi ao Ninho do Urubu, na tarde desta terça-feira, para protestar contra os jogadores, a comissão técnica e a diretoria.

A Polícia Militar reforçou a segurança no local com sete viaturas. Os torcedores também penduraram faixas pedindo a efetivação de Mauricio Souza, técnico da equipe sub-20 do Flamengo: "Fora Ceni", "Maurício Souza, solução caseira", "Respeitem o Manto Sagrado" e "Elenco milionário, mas sem atitude" foram alguns dos recados expostos pelos rubro-negros.

O próximo compromisso do Flamengo será contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos, sete a menos que o líder São Paulo, que tem um jogo a mais, o Rubro-Negro ocupa a quarta posição na tabela.