Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui, nesta segunda-feira, 22.570 doses de vacinas CoronaVac para 83 município

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 06:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui, nesta segunda-feira, 22.570 doses de vacinas CoronaVac para 83 municípios. A operação vai contar com um helicóptero da Polícia Militar e dois do Gabinete Civil do Governo do Estado, que sairão do GAM da Polícia Militar, em Niterói, a partir das 7h. O imunizante faz parte do lote enviado pelo Ministério da Saúde ao estado no último dia 24.



As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá fizeram a retirada das doses na quinta-feira, da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já Paraíba do Sul, Sapucaia, Comandante Levy Gasparian, Três Rio e Areal receberam a vacina na sexta-feira (26/02), por via terrestre.



Público prioritário

A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que a definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), por meio de decisões tomadas por comissão tripartite. O Estado segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi definido um grupo prioritário composto por:



.profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à covid-19 e na vacinação;



.pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;



.pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;



.trabalhadores dessas instituições;



.povos indígenas vivendo em terras indígenas;



.idosos com mais de 90 anos.