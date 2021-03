Waguinho e Castro inauguraram escola em Belford Roxo Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 15:29

Rio - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e o governador em exercício, Cláudio Castro, inauguraram, nesta quarta-feira (3), a Escola Municipal Alejandro Fernández Nuñez, no bairro Santa Amélia. O evento contou com a participação dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Marcio Canella (estadual).



A Escola Municipal Alejandro Fernandez Nuñez tem 712 alunos, distribuídos em três turnos. A unidade oferece ensino do 1º ao 5º ano, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no primeiro ciclo, segundo ciclo e do sexto ao nono ano. A estrutura da escola é composta por 12 salas de aulas, refeitório, banheiros, almoxarifado, secretaria, sala de vídeo, sala de leitura, sala da equipe técnica pedagógica e sala dos professores.



O governador destacou que ao assumir o cargo, em agosto do ano passado, encontrou o estado endividado, mas conseguiu equacionar as finanças para administrar. Cláudio Castro acentuou que Waguinho pegou a cidade com orçamento baixo e transformou Belford Roxo. "O trabalho do prefeito foi aprovado pela população. Tanto é que ele se reelegeu com mais de 80% dos votos e elegeu uma deputada federal (Daniela do Waguinho) e ajudou a reeleger um deputado estadual (Márcio Canella). O prefeito e sua equipe estão de parabéns", disse o governador, que recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Belforroxense.



Recursos próprios



Tecendo elogios a Cláudio Castro, o prefeito Waguinho destacou que o governador uniu o Estado do Rio, que retomou o crescimento. Waguinho lembrou que a Alejandro Fernandez Nuñez foi construída com recursos próprios. "Já construímos 14 escolas e 28 creches. Foram 26 anos sem que se construísse uma escola na cidade. Nosso lema é continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população", arrematou cumprimentando o governador junto com o vice-prefeito Marcelo Canella.



A deputada federal Daniela do Waguinho salientou que a educação é a sua bandeira em Brasília. Ela destacou o trabalho dos professores e de todos os funcionários da educação. "A pandemia desestruturou um pouco a vida de muitas pessoas. Espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível para que os alunos voltem logo, pois eles são o futuro deste país", argumentou.



Principal interlocutor da Prefeitura com o Governador estadual, o deputado Marcio Canella lembrou que os prefeitos que passaram por Belford Roxo alegavam que não dava para fazer nada na cidade porque o orçamento é pequeno. "O Waguinho não ficou se lamentando e começou a trabalhar logo no primeiro dia do mandato. Construiu e reformou escolas, além de investir em diversas áreas. O governador Cláudio Castro sempre atende Belford Roxo, reforçando assim nossa parceria", encerrou.



Ex-deputado e atual secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, afirmou que investir na educação é formar uma sociedade igualitária. Já o secretário municipal de Educação, Denis Macedo lembrou que a Escola Municipal Alejandro Fernandéz Nuñez funcionava em uma espécie de galpão com salas deterioradas. "O prefeito mandou derrubar o prédio. Em 40 dias fizemos outra escola e ampliamos o atendimento, que era de 300 alunos, para mãos de 700”, finalizou.



A cerimônia contou também com a participação de secretários estaduais, secretários municipais, vereadores e público em geral.