Publicado 04/05/2021 20:02

Em parceria com a Associação Cairuçu, a Secretaria de Educação de Paraty está promovendo a capacitação tecnológica dos professores da rede municipal de ensino na retomada das aulas em modelo híbrido. A Cairuçu, que atua há 18 anos e desenvolve o Programa Tecnologia e Inovação em seus centros de educação integral, está percorrendo as 34 escolas do município com o projeto Tecnologia Educacional, que oferece a possibilidade de ampliação do repertório tecnológico e a criação de metodologias de trabalho para o ensino remoto. “O projeto tecnológico atendeu a tudo que a gente idealizava, por que aprendemos no ano passado que só o modelo de plataforma não se encaixava com as nossas necessidades, por diversos fatores geográficos e sociais. O projeto faz com que nós tenhamos a possibilidade de criar um material autoral”, disse a secretária de Educação, Gabriela Gibrai.

O Tecnologia Educacional, que busca o equilíbrio entre o presencial e o remoto para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos, conta com quatro oficinas; duas voltadas para os professores, com 4 horas de duração, e duas para o núcleo pedagógico, com 2 horas de duração. “A formação faz com que a escola seja desafiada a incorporar essas tecnologias em suas atividades rotineiras, dado não somente o amplo leque de possibilidades, mas visando fortalecer os conhecimentos, habilidades e competências digitais e presenciais com práticas inovadoras de ensino e aprendizagem para ambientes virtuais, de ensino híbrido e volta às aulas para os professores”, explica a coordenadora do projeto, Gilmara Kiria.

As escolas Samuel Costa, Pequenina Calixto, Campinho, Ponta Negra e Martim de Sá e a creche Dercyneide já receberam o projeto educacional. Até o momento, 50 professores passaram pela capacitação. A meta é atender, no total, 300 profissionais de educação de Paraty.