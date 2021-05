Prefeitura de Itatiaia e IFRJ assinam termo para ofertar cursos para a população Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:26

Rio - A Prefeitura de Itatiaia e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) assinaram nesta sexta-feira (14), um Termo de Cooperação Técnica para um desenvolvimento no município de atividades que incluem cursos, oficinas, seminários e projetos de pesquisa e extensão.

fotogaleria

Publicidade

A assinatura do termo aconteceu no gabinete oficial, na sede da Prefeitura, com a presença do reitor da IFRJ, Rafael Barreto Almada e do Prefeito Imberê Alves. De acordo com reunião, inicialmente serão priorizados cursos de qualificação nas áreas de Acolhimento às Mulheres, Turismo, Educação e Agricultura.

"É um grande prazer assinar esse convênio com o município. Sabemos o quanto Itatiaia reconhece a formação como uma forma de desenvolvimento da população e o Instituto gosta de estar com parceiros que trabalham a educação como geração de renda e oportunidades. É uma grande alegriar estarmos aqui nesse momento", disse o reitor.

Publicidade

De acordo com o prefeito Imberê Alves, o Polo de Qualificação será implantado no Colégio Dom Otorino Zanon, em Penedo e a finalidade é capacitar os moradores de Itatiaia para que tenham mais oportunidades de emprego.

"Através do Rafael, agradecemos o Instituto e reforçamos que esse é um passo largo que estamos dando em relação a qualificação profissional no município. Estamos aqui prontos para levar a nossa população a um local melhor de trabalho e isso só é possível através da qualificação. Hoje temos algumas empresas, inclusive o setor de turismo, que necessitam de apoio e de pessoas qualificadas para ocupar o espaço no nosso mercado. Vamos preparar o nosso pessoal para que ocupem o seu lugar o nosso município", finalizou o prefeito.

Publicidade

Também participaram da reunião o Procurador Geral do Município, Fernando Daemon, a Secretária Municipal de Educação, Kézia Macedo, o Secretário Municipal de Habitação, Marcos Noronha, o Chefe de Gabinete, Fábio Ramos e o Subprocurador, Amalry Soares.

IFRJ

Publicidade

O IFRJ tem como missão prover a educação profissional, científica e tecnológica. Atualmente a IFRJ conta com 15 unidades e mais de 16 mil alunos matriculados em cursos de vários eixos, entre eles de Qualificação, Formação Inicial e Continuada, Ensino Médio-Técnico, Graduação e Pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).