Incêndio atinge termoelétrica em Duque de Caxias Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 19:42 | Atualizado 06/11/2020 21:46

Duque de Caxias - Bombeiros do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos atuam no combate a um incêndio que atingiu uma termoelétrica em Duque de Caxias. Os militares foram acionados no início da tarde desta sexta-feira e realizam o processo de rescaldo. As chamas atingiram a Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola, a antiga TermoRio, no bairro de Campos Elísios. A fumaça preta pôde ser vista de outros bairros na cidade da Baixada Fluminense. Não houve vítimas.