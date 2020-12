A DRFC vem atuando em uma Força-Tarefa junto com outras delegacias distritais e especializadas, com o objetivo de investigar e prender criminosos do Complexo da Maré Divulgação

Publicado 11/12/2020

Duque de Caxias - Durante diligências para reprimir os roubos de cargas no município de Duque de Caxias, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) recuperaram uma carga de refrigerantes roubada e apreenderam um adolescente infrator em um conjunto habitacional na comunidade do Cangulo, no bairro Ana Clara. O menor foi encontrado com grande quantidade de drogas, além de rádios comunicadores.



O conjunto habitacional é conhecido como área de transbordo de cargas roubadas na Rodovia Washington Luiz, sendo que os traficantes locais garantem o domínio territorial para atuar nesse tipo de ação criminosa. Na mesma região, os agentes da DRFC, 59ª DP (Duque de Caxias) e 60ª DP (Campos Elíseos) conseguiram recuperar a carga de refrigerantes roubada momentos antes.



A especializada vem atuando em uma Força-Tarefa junto com outras delegacias especializadas e distritais da capital, Baixada e 4ª Departamento de Polícia de Área (4ªDPA) na prevenção e repressão ao roubo de cargas, o que impactará diretamente nos índices de criminalidade.