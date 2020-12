Arma usada no crime em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 10:34

Duque de Caxias - A Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a possibilidade de crime passional na morte do gerente da loja "Caxias Top Plásticos", na tarde desta quinta-feira, 10, no Centro. Ele morreu com vários tiros. Testemunhas contaram que a vítima tinha flertado com a esposa do assassino. O caso ocorreu por volta das 15h, na Avenida Nilo Peçanha, uma das principais da região.



Agentes do Caxias Presente foram acionadas por populares que conseguiram prender o assassino. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Duque, mas não resistiu aos ferimentos. O assassino foi capturado e conduzido para 60ª DP (Campos Elíseos). Com ele foi apreendido um revólver calibre .38.