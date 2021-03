Lumena usou tantas palavras bonitas que não conseguiu completar sua defesa para permanecer na casa nos 30 segundos dados por Tiago Leifert ReproduÇÃO/TV Globo

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 02/03/2021 07:00

Rio - A psicóloga Lumena Aleluia, participante do "BBB 21", vem dando o que falar no reality show da Globo. Com temperamento forte, Lumena está sempre dando "palestras" para os colegas de confinamento sobre racismo, machismo, sexualidade, entre outros assuntos.

Lumena está no paredão desta terça-feira e teve a chance de defender sua permanência no programa ao vivo, na noite de domingo. A psicóloga teve 30 segundos para fazer sua explanação, mas tentou falar tão difícil e com palavras tão bonitas, que o tempo acabou sem que ela conseguisse formular uma defesa.

Fato é que para cada tema, Lumena tem uma "aula". Só que muitas vezes, por conta dos termos difíceis que costuma usar, as pessoas acabam ficando mais confusas ao invés de absorverem o que a sister tem a dizer.

Lá nos primeiros dias de programa, quando Caio sugeriu que os homens se vestissem de mulher, Lumena o acusou de tocar em "um lugar de violência" para ela. A psicóloga também dispara a torto e a direito expressões como "fenotipicamente", "lugar de fala", "desconstrução", "ressignificação", "deslegitimação". E não é só Lumena que usa expressões difíceis.

Com participantes de mais de 11 estados e 17 cidades brasileiras, o que mais tem no "BBB 21" são expressões diferentes. Precisa de um dicionário para entender tudo isso? Vamos lá que O DIA te explica.

Fenotipicamente

Durante o jogo da discórdia, Lumena afirmou que o sofrimento de uma mulher "fenotipicamente negra" era minimizado em comparação com o sofrimento de uma mulher branca, no caso, Carla Diaz.

"Me chamou atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento, e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou o distanciamento da casa", afirmou a psicóloga.

A palavra fenotipicamente vem de fenótipo, que quer dizer um conjunto de características do indivíduo. A cor da pele é um fenótipo. Por isso, sim, Lumena é uma mulher fenotipicamente negra.

Desconstrução

No "BBB 21", quase todos os participantes usam essa palavra. Desconstrução vem de desconstruir, mas no caso da militância isso quer dizer desconstruir um pensamento retrógrado. Rodolffo várias vezes já afirmou que cresceu em um ambiente machista. O sertanejo chegou a afirmar no programa que Rafa Kalimann, sua ex-mulher, o ajudou a mudar esse comportamento. Ou seja, ela o ajudou a se desconstruir.

Deslegitimar

Lumena certa vez afirmou que Carla Diaz "deslegitimou a shippada" de Karol Conká com Arcrebiano. "A deslegitimação dela em relação à shippada entre você e Bil, para mim, isso é muito grave", disse Lumena para Karol Conká.

Se legitimar é tornar algo válido, deslegitimar é invalidar algo. Ou seja, ao dizer que Carla Diaz deslegitimou a "shippada" entre Karol Conká e Arcrebiano, Lumena disse apenas que Carla não acha que os dois combinem como um casal.

Itinerário

A nova expressão favorita de Lumena ultimamente é "itinerário". Depois de usar a palavra pela primeira vez em um jogo da discórdia, a psicóloga não parou mais.

"Acho que esse é um jogo de entrega, em todos os sentidos, e infelizmente na minha jornada com ela até aqui, eu não consigo identificar nos meus itinerários com ela, uma entrega sincera, profunda, sobretudo em relação a produzir afeto, jornadas de fato que transcendam a mediocridade", disse sobre Carla Diaz.

No dicionário, itinerário quer dizer a distância de um lugar ao outro, caminho a se percorrer. Ou seja, Lumena apenas queria dizer que ela e Carla seguem caminhos diferentes.

Jornada

Lumena também ama a palavra jornada. Essa é basicamente uma outra forma de a psicóloga falar nos caminhos a seguir, assim como quando fala em itinerário. Segundo o dicionário, jornada quer dizer "qualquer fato ou conjunto de fatos que diga respeito a uma ou mais pessoas e que se possa perceber ou entender como uma transição para determinado fim".

Basculho

Durante uma briga com Pocah, Gilberto afirmou que a funkeira era um "basculho". "Eu não vim do lixo para perder para basculho não, meu amor", disse. Pocah ficou confusa com a expressão e perguntou: "O que é basculho?". A gente explica: basculho é uma expressão regional do Nordeste, que significa "resto, lixo que não serve para ser reciclado".

Ressignificação

Lumena vive falando em ressignificar as coisas. Isso que dizer dar outro sentido para algo, para uma visão de mundo.

"Eita, mulinga"

Essa é uma expressão que já foi usada por Juliette algumas vezes. Uma amiga da advogada contou, em entrevista ao site do "BBB", que essa é uma expressão de espanto, de surpresa. Algo como "Ai, meu Deus".

Bastião

Caio e Rodolffo criaram uma forte amizade dentro do "BBB 21". Os dois se tratam por Bastião. Esse é um jeito carinhoso de chamar um companheiro ou amigo em Goiás e região. Os dois chegaram a ficar conhecido na internet como "Bastiões".

Lugar de fala

Carla Diaz já falou algumas vezes que não rebate Lumena sobre racismo porque este não é seu "lugar de fala". De forma muito simplificada, o termo quer dizer que pessoas diferentes partem de lugares diferentes ao falarem sobre determinado assunto. Ou seja, como nunca sofreu racismo, Carla Diaz fala sobre este tema de um lugar diferente do lugar de Lumena, por exemplo, que já passou por isso.