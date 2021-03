Rodolffo é o novo líder do ’BBB 21’. Ele terá que indicar duas pessoas ao paredão, que será falso Reprodução / TV Globo

Publicado 05/03/2021 07:51 | Atualizado 05/03/2021 08:04

Rio - Rodolffo se tornou o novo líder do "BBB 21" na noite desta quinta-feira. O sertanejo levou a melhor em uma prova que exigiu concentração e mira. Como o paredão desta semana será falso, Rodolffo ficará imune por duas semanas. Antes de a prova começar, Tiago Leifert explicou ao público como seria a dinâmica da próxima semana.

O líder terá que fazer duas indicações: uma do grupo VIP e outra da xepa. Caio, Sarah, Juliette, Gil, João e Viih Tube estão no VIP. Na xepa, estão Arthur, Carla, Camilla, Fiuk, Pocah, Projota e Thaís.

Entenda como funcionará:

O líder Rodolffo poderá vetar uma pessoa da prova do líder na semana que vem. Rodolffo também fará duas indicações ao paredão. Uma das pessoas escolhidas por ele tem que ser da xepa e a outra tem que ser do VIP. A pessoa mais votada pela casa também vai ao paredão. Os indicados da xepa e do VIP terão um contragolpe, ou seja, poderão puxar alguém diretamente para o paredão. O mais votado da casa e as duas pessoas que foram para o paredão puxadas pelo contragolpe jogam a prova Bate e Volta e têm uma chance de se livrar da berlinda. Um falso paredão quádruplo será formado.

O falso eliminado no paredão irá para um quarto secreto. A pessoa escolhida pelo público também poderá a imunidade do anjo pelas duas próximas semanas. Quem ficar em segundo lugar no paredão falso, escapa do veto na prova do líder. Quem ficar em terceiro lugar também escapa do veto na prova do líder. O brother que ficar em último lugar no paredão falso ganha um voto com peso dois na próxima semana.