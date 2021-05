Camilla de Lucas mostra aniversário do pai com tema ’BBB’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 10:43 | Atualizado 12/05/2021 14:40

Rio - Camilla de Lucas saiu do 'BBB', mas o 'BBB' não saiu dela. Ao chegar na casa dos pais, a segunda colocada do reality show se deparou com uma decoração diferente para o aniversário do pai. Com uma mesa toda a estilo 'BBB', Marco fez uma decoração com direito a detalhes do quarto do líder e um quadro com a icônica frase de Karol Conká "Qualquer coisa... Me joga no paredaawn".

fotogaleria

Publicidade

Nas redes sociais, Camilla compartilhou as fotos e brincou: "Tô na casa do meu pai e o tema do bolo dele em família é:... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk", escreveu.

Confira a postagem da influenciadora:

Publicidade