Por O Dia

Publicado 09/05/2021 09:06 | Atualizado 09/05/2021 10:47

Rio - Lucas Penteado reencontrou Nego Di e Karol Conká no " BBB Dia 101 ". No gramado da casa, o ator viu o elenco e decidiu se aproximar de Nego Di, depois vai em direção a Conká para abraçá-la e os dois conversam. O ator disse que a cantora "não cometeu crime nenhum" e que ela está querendo mudar.

"Ai mano, não vou fingir que você não está aqui não. Nunca faria isso na minha vida. Desculpa qualquer coisa. Tu ainda é meu parceiro de jogo. Não tenho nada contra ti. Nunca na vida", disse Lucas ao humorista.

Depois, Lucas vai até a rapper e diz: "Nem falei contigo, preta". "Eu estou respeitando seu tempo", respondeu Karol. "O que está atrás ficou para trás. O que precisar estamos aí. Vida que segue. Deixa eu falar uma parada pra você. Você não cometeu crime nenhum, mano. Errar é humano. Você está querendo se redimir. Você entrou aqui como a diva do pop, e você saiu como um ser humano", explicou o ator. "Foi atrocidade", insistiu a rapper.Após o momento com Lucas, Karol voltou a falar sobre a situação com outros participantes. "Parece um déjà vu. Vou fazer tudo diferente", disse.