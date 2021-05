Tiago Leifert como líder do 'BBB' Reprodução

Publicado 08/05/2021 16:17

Rio - Será que ficou faltando alguém ganhar a prova do líder no 'BBB 21'? Nas redes sociais do reality show, a Globo deu um jeito de colocar Tiago Leifert no quadro do líder da semana. E, mesmo com o fim do programa, o trabalho do apresentador não acabou.

Em uma edição especial, Tiago voltou à posição habitual e recebeu todos os participantes - menos Arcrebiano, que já está confinado para o 'BBB 21' - para uma lavação de roupa suja. Chamado de dia 101, o especial será exibido neste sábado, dia 8, logo após o 'Vai que cola'.

"Vai ter cooler? @tiagoleifert no Quarto do Líder? Família de dummies? Essas e várias outras surpresas e respostas nos aguardam no reencontro dos meus brothers e sisters que rola neste sábado, 8/5! Fique ligado em nossa #RedeBBB e não perca hoje a noite na TV! Também estão ansiosos?", escreveu o perfil do 'BBB' nas redes sociais.