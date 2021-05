Camilla de Lucas Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 09:28

Rio - Assim como Kerline e Thaís, Camilla de Lucas também não ficou contente com a edição do "BBB Dia 101". Nas redes sociais, a influenciadora reclamou de cortes em suas falas no programa especial, mas depois apagou as postagens.



"Agora entendi porque me achavam planta no 'BBB'. Cadê minhas falas? E olha que eu era a segunda mais falante da casa. Fui salva pela internet", escreveu. "Eu sou falante e sempre fui", completou.