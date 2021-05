Lumena Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 08:35

Rio - Lumena Aleluia, ex-participante do "BBB21", contou sobre a experiência do "BBB Dia 101", encontro do elenco para "lavar roupa suja" e comentar o reality. Nas redes sociais, a psicóloga disse que está em paz após a última participação no programa.