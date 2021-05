Por O Dia

Publicado 09/05/2021 08:51 | Atualizado 09/05/2021 08:52

Rio - No último reencontro do elenco no "BBB Dia 101", Lumena Aleluia aproveitou o momento para pedir desculpas para Carla Diaz. A atriz aceitou conversar com Lumena e disse que não guardou rancor."Eu pedi desculpas a nação 'Chiquitita'. Foi too much.", começou. "Em nenhum momento você me ofendeu. Eu perdi uma oportunidade de conhecer uma pessoa massa. Eu ainda me emociono porque é muito ruim você projetar no outro suas questões", disse.