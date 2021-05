Por O Dia

Publicado 09/05/2021 10:53 | Atualizado 09/05/2021 12:22

Rio - Kerline desabafou nas redes sociais sobre a edição especial do "BBB Dia 101". Além de Kerline, Thaís e Camilla de Lucas também reclamaram da edição , mas a segunda colocada do reality apagou as postagens."Eu falei um negócio massa para o público e cortaram", escreveu. "Ai, gente, não mostrou minhas falas, mas pelo menos eu peguei uns desodorantes de graça", disse. "Eu no BBB sou aquele amigo que só aparece no Instagram para dizer que está vivo", continuou Kerline.

Thaís também lamentou os cortes durante uma live com Kerline após a exibição do programa. "Eu nem falei. Sabia que iam cortar ou iriam me zoar", afirmou.Camilla de Lucas chegou a reclamar da edição, mas apagou as postagens. "Agora entendi por que me achavam planta no 'BBB'. Cadê minhas falas? E olha que eu era a segunda mais falante da casa. Fui salva pela internet", escreveu.