Publicado 25/05/2021 12:22

Rio - Calma, jogador, não foi dessa vez! Nesta terça-feira, durante o 'Encontro com Fátima Bernardes' a Globo exibiu um trecho da vinheta do temido 'Plantão' de notícias da emissora. Poucos segundos depois, a emissora derrubou a chamada e substituiu pela vinheta do 'Encontro'.

No entanto, já era tarde demais. Os telespectadores que assistam ao programa no momento do erro se assustaram com a intervenção e ficaram na expectativa de alguma notícia. Nas redes sociais, o assunto viralizou. "Agora despertou a curiosidade de uma nação", escreveu uma seguidora no Twitter.

Confira o momento em que a vinheta foi ao ar:

