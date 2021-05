Após afastamento, Genilson Araujo retorna ao ’Bom dia Rio’ e ganha homenagem Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 08:23 | Atualizado 18/05/2021 08:29

Rio - O jornalista Genilson Araujo retornou, nesta segunda-feira, ao trabalho presencial na Rede Globo. O repórter que sobrevoa a cidade do Rio no Globocop estava afastado há cerca de 14 meses por fazer parte do grupo de risco em relação à covid-19. Vacinado com a primeira dose do imunizante contra a doença, retornou ao "Bom Dia, Rio" e ainda ganhou homenagem no Cristo Redentor.

No Twitter, o apresentador Flavio Fachel deu as boas-vindas ao companheiro de trabalho. "O Genilson Araújo voltou pro Bom Dia RJ, com direito a surpresa no ar! Mande a sua mensagem pra ele", escreveu o jornalista.

O repórter aéreo viu desde o Globocop uma mensagem carinhosa nos pés do Cristo Redentor. No local, foi colocado um cartaz com as palavras: "Bem vindo, Gege". Nas redes sociais, o público do telejornal também comemorou o retorno do jornalista à telinha.

"Vacina sim, vacina já! Genilson Araújo voltando depois de 14 meses em quarentena ao 'Bom dia Rio'. Que momento", escreveu um internauta. "A felicidade de ter visto Genilson Araujo sendo vacinado e a emoção de vê-lo retornando ao trabalho se define na certeza da esperança de que tudo vai passar e a nossa vez vai chegar", postou outro.

O Genilson Araújo voltou pro Bom Dia RJ, com direito a surpresa no ar! Mande a sua mensagem pra ele! #BDRJ pic.twitter.com/G3XNQ06A36 — (@flaviofachel) May 18, 2021

Vacina sim, vacina já! Genilson Araújo voltando depois de 14 meses em quarentena ao #bdrj Que momento! pic.twitter.com/t3B5CK51h6 — (@BrunooLuccaa) May 18, 2021