Publicado 27/05/2021 19:19

Rio - A TV Globo anunciou, na tarde desta quinta-feira, que comprou os direitos de transmissão de todos os jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Sendo assim, a partir da próxima rodada, todas as partidas do Brasil serão transmitidas na Globo ou no SporTV.

Antes, a Globo tinha acordo apenas para transmitir as partidas que tinham Brasil e Argentina como mandantes. O sistema de negociação das eliminatórias é feito através de cada federação, que negocia as transmissões de seus jogos em casa.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias na próxima semana. A equipe de Tite enfrenta o Equador, na próxima sexta, ás 21h30, no Beira-Rio, e na terça vai ao Paraguai enfrentar os donos da casa.