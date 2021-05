Rio, 15/01/2020, Treino do Vasco, na foto Lucas Santos, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:18

Rio - Sem espaço no Vasco, o meio-campista Lucas Santos deve ser o novo reforço do Brasil de Pelotas para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o canal 'Atenção, Vascaínos', o Cruzmaltino pagará parte do salário do atleta de 22 anos que ficará emprestado ao clube gaúcho até o final da temporada.

Aos 22 anos, Lucas Santos fazia parte do grupo de atletas que ganhou férias prolongadas e estava afastado do elenco, que contava também com Neto Borges, Werley, Henrique e Marcos Júnior. Os dois últimos já deixaram o Vasco. O lateral-esquerdo deve reforçar o Lyon, enquanto o volante teve o contrato rescindido.

Lucas Santos agora termina de resolver questões pessoais no Rio de Janeiro para viajar ao Rio Grande do Sul e fazer exames médicos para ser apresentado. Pelo Vasco, Lucas Santos atua desde as categorias de base em 2011, e pelos profissionais, atuou também no CSKA-RUS. Com o cruzmaltino, o meia somou 29 jogos.