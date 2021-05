Pacotão: apresentados, Michel, Daniel Amorim e Sarrafiore aumentam o leque de opções de Marcelo Cabo para a sequência da Copa do Brasil e Série B do Brasileiro Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:01

Rio - Oficialmente apresentados, Matín Sarrafiore e Daniel Amorim tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo (Bid) da CBF nesta quinta-feira e estão à disposição de Marcelo Cabo para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Operário-PR, neste sábado, às 11h, em São Januário. Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, Michel, que não joga desde março, ainda não está regularizado e e será opção para a próxima rodada.

Revelado pelo Huracán, da Argentina, Sarrafiore foi contratado pelo Internacional em 2018. No ano seguinte, marcou seis gols em 35 jogos, mas perdeu espaço em 2020 e foi emprestado para o Coritiba e teve uma passagem discreta. No novo empréstimo, dessa vez para o Vasco, até dezembro, o camisa 33 espera recuperar o bom futebol e se coloca à disposição de Cabo.

"Eu estava treinando lá no Inter, então, estou à disposição. Não sei a questão legal, mas dando certo é decisão do treinador", disse Sarrafiore.

Indicação de Marcelo Cabo, Daniel Amorim, de 1,91m, foi destaque da Tombense no Campeonato Mineiro, com cinco gols, e 'vitimou' o próprio Vasco no confronto entre os clubes na Copa do Brasil. Foi dele, de cabeça, o gol de honra na derrota por 2 a 1, em Tombos.

"Eu estou pronto, mas a gente sabe que tem uma centroavante que dispensa comentários, que é o Cano. Eu tenho de começar a trabalhar quietinho. Se for opção do Marcelo para me levar ao jogo, estou pronto", destacou o camisa 17.